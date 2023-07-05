فرديناند يتوقع أن يواجه رايس هذه المشكلة في آرسنال

تساءل النجم الإنجليزي المعتزل ريو فرديناند في تصريحاته الصحفية الأخيرة عما إذا كان ديكلان رايس قادرًا على رفع مستواه عندما ينضم إلى كتيبة آرسنال الموسم المقبل تحت قيادة المدرب ميكيل أرتيتا.

ومن المقرر أن ينتقل لاعب خط الوسط الإنجليزي ديكلان رايس إلى الجانرز هذا الصيف بصفقة قيمتها 105 ملايين جنيه إسترليني، صنفت على أنها صفقة قياسية لنادي وست هام يونايتد وقياسية أيضًا بالنسبة للاعب نفسه.

فرديناند يتساءل عما إذا كان رايس قادرًا على حل هذه المشكلة في آرسنال

في حديث له لبرنامج "FIVE" على يوتيوب، أوضح فرديناند أن رايس سيحتاج إلى رفع مستواه أكثر من ذي قبل، خاصة وأنه لم يعد الآن مع وست هام، وسيكون محاطًا بمجموعة من اللاعبين ذوي الجودة العالية في آرسنال.

وقال فرديناند: "رايس كان مرتاحًا في وست هام، الفرق الآن هو أنه سينضم إلى فريق ينافس على الدوري الإنجليزي، إلى جانب المنافسة على المسابقات الكبيرة مثل دوري الأبطال وغيرها"، وتابع: "أعتقد أن هذا سيشكل فارقًا واضحًا بالنسبة له، وما نحتاج لرؤيته الآن من رايس هل يمكنه أن يلعب بمستوى أعلى من قبل؟".

وأضاف: "هنا في آرسنال لا مجال للراحة، أنت في فريق جديد، مدرب جديد، تكتيكات جديدة، وفي حال لم تسير الأمور كما يجب سيتعرض رايس للانتقادات سريعًا، هنا الضغط مختلف، وهو لم يتعرض لذلك من قبل".

واختتم فرديناند: "المشكلة هي أنه إذا كنت لاعبًا انتقل في صفقة قيمتها 105 وأصبحت أول لاعب إنجليزي ينتقل بهذه القيمة في التاريخ، فلن تحصل على الكثير من الوقت وعليك التكيف سريعًأ".