فرض غرامة على أتلتيكو بسبب هتافات مسيئة لغريزمان

فرض الاتحاد الإسباني لكرة القدم غرامة مالية قدرها 12 ألف يورو (13 ألف دولار) على أتلتيكو مدريد بسبب هتافات مسيئة من جماهيره بحق أنتوان غريزمان مهاجم برشلونة في مباراة ضمن الدوري المحلي في ديسمبر الماضي.

وأكدت لجنة المسابقات في الاتحاد، الأربعاء، العقوبة بسبب هتافات "الموت لغريزمان" عقب شكوى من مسؤولي رابطة الدوري، فيما لم يذكر تقرير الحكم الخاص بالمباراة هذه الواقعة.

وشن مسؤولو رابطة الدوري الإسباني حملة على الهتافات المسيئة بعد وفاة مشجع لنادي ديبورتيفو لا كورونيا جراء أعمال عنف قبل مباراة خارج ملعبه أمام أتلتيكو مدريد في 2014.

وقضى غريزمان خمسة مواسم في أتلتيكو قبل الانضمام إلى برشلونة في يوليو بعد أن دفع بطل إسبانيا الشرط الجزائي في عقد مهاجم فرنسا والبالغ 120 مليون يورو.