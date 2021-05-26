فرناندو توريس يعود إلى الملاعب

أعلن فرناندو توريس نجم منتخب إسبانيا وليفربول وتشيلسي أتلتيكو مدريد وميلان السابق تراجعه عن قرار اعتزاله بعد عامين من ابتعاده عن الملاعب.

واعتزل الهداف الإسباني صيف عام 2019، بعدما أنهى مسيرته في الدوري الياباني مع ساغان توسو، بعد رحيله عن أتلتيكو مدريد.

فرناندو توريس وعودة مرتقبة

وقال فرناندو توريس صاحب الـ 37 عاماً عبر حسابه على موقع «إنستغرام»: «أفهم الحياة بطريقة واحدة فقط، وهي اللعب، لذلك قررت العودة. يوم الجمعة سأعلن أين سأعود مرة أخرى».

وكان من المقرر أن يشارك هداف الريدز السابق في مباراة خيرية لأساطير ليفربول أمام برشلونة في مارس 2020، لكن تم تأجيل المباراة بسبب أزمة فيروس كورونا.

وحقق توريس العديد بكأس العالم مع منتخب بلاده عام 2010، ويورو نسختي 2008 و2012، كما لعب مع أتلتيكو مدريد وليفربول وميلان وتشيلسي.