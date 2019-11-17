فرنسا تتجاوز ألبانيا بهدفي توليسو وغريزمان

حقق منتخب فرنسا الفوز على مستضيفه الألباني بهدفين نظيفين ضمن الجولة العاشرة من تصفيات يورو 2020.

شهدت المباراة سيطرة كبيرة من المنتخب الضيف على أصحاب الأرض الذين فشلوا في تسديد ولو كرة واحدة على مرمى الديوك.

بدأ المنتخب الفرنسي بقوة عندما حصل على ركلة ثابتة بجوار المنطقة نفذها أنتوان غريزمان ببراعة في الدقيقة الثامنة على رأس كورينتين توليسو الذي وضعها في المرمى معلناً عن تقدم الضيوف.

شهدت المواجهة محاولات بعد ذلك من أصحاب الأرض لم ترتق لتكون فرصاً حقيقية على مرمى ستيف مانداندا الحارس الفرنسي الذي لم يتم اختباره تقريباً طوال اللقاء.

وبحلول الدقيقة 30، أضاف غريزمان بنفسه الهدف الثاني من كرة عرضية أرضية تلقاها من ليو دوبوا.

وكاد غريزمان يصنع من جديد لزميله في برشلونة كليمون لونغليه بعد عرضية جاءت من ركنية ارتقى لها المدافع بكرة رأسية مرت بجوار القائم.

واقترب أوليفييه جيرو من التسجيل في الدقيقة 52 بتسديدة قوية تصدى لها حارس المرمى الألباني الذي استمر في منع مهاجم تشيلسي من التسجيل في كرة أخرى بعد 12 دقيقة.

سدد جيرو من جديد في الدقيقة 72، لكن الكرة هذه المرة أخطأت مرمى منتخب ألبانيا بشكل تام.

يذكر أن المنتخب الفرنسي أنهى المجموعة في المركز الأول برصيد 25 نقطة، وبعده منتخب تركيا في المركز الثاني بفارق نقطتين بعد فوزه على آندورا بهدفين نظيفين أيضاً، فيما حل المنتخب الآيسلندي ثالثاً برصيد 19 نقطة.