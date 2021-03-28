فرنسا تهزم كازاخستان بهدفين دون رد

اكتفى منتخب فرنسا بهدفين نظيفين في شباك مستضيفه الكازاخستاني وحقق أول انتصاراته في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وانفرد المنتخب الفرنسي، الذي تعادل في الجولة الأولى من التصفيات مع نظيره الأوكراني، بصدارة المجموعة الرابعة من التصفيات مؤقتا حيث رفع رصيده إلى أربع نقاط فيما سقط منتخب كازاخستان في أولى مبارياته بالتصفيات الحالية.

وترجم منتخب فرنسا سيطرته شبه التامة في الشوط الأول إلى هدفين سجلهما عثمان ديمبيلي في الدقيقة 20 وسيرجي ماليي لاعب كازاخستان بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 44.

وتلاعب كيليان مبابي بدفاع كازاخستان في الدقيقة 74 فتمت عرقلته ليحتسب الحكم ركلة جزاء للديوك، سددها هداف باريس سان جيرمان وتصدى لها الحارس أليكساندر موكين ببراعة.