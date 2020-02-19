فريق أميركي يدخل في مفاوضات مع ميسي

دخل لوس أنجيليس غالاكسي في مفاوضات مع ليونيل ميسي قائد برشلونة، لتعويض رحيل النجم زلاتان إبراهيموفيتش.

وقالت صحيفة «ذا سن» الريطانية أن النادي تواصل مع ممثلي "ليو"، في محاولة لإقناعه بالانضمام إلى الفريق الأميركي في ظل العلاقة المتوترة مؤخراً بينه وبين إدارة برشلونة.

ويدخل غالاكسي ضمن الأندية التي تأمل في استغلال سوء العلاقة بين أفضل لاعب في العالم وإدارة البارسا لعقد صفقة تاريخية بضمه.

ويبحث النادي الأميركي عن تعويض رحيل إبراهيموفيتش إلى ميلان، إلا أن يوفنتوس يخطط بدوره للتعاقد مع الأرجنتيني نهاية الموسم للعب لأول مرة بجوار منافسه الأول على مدار أكثر من 10 أعوام كريستيانو رونالدو.

وبجانب جالاكسي ويوفنتوس، يرغب مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي بالإضافة لباريس سان جيرمان في الحصول على خدمات أسطورة برشلونة.