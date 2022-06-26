فريق إيطالي يطارد نيمار

دخل يوفنتوس في مفاوضات مع باريس سان جيرمان من أجل الظفر بتوقيع النجم الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا على سبيل الإعارة.

لكن النقاشات بين الناديين وصلت إلى مطب نتيجة للأجور الضخمة التي يتقاضاها المهاجم البالغ من العمر 30 عاماً.

وتعاقد النادي الفرنسي مع اللاعب عام 2017 من برشلونة في صفقة قياسية وصلت قيمتها إلى نحو 222 مليون يورو.

ولم ينجح هداف البارسا السابق حتى الآن في قيادة الباريسيين للظفر بلقب دوري أبطال أوروبا.

ويتقاضى نيمار وفقاً لتقارير إعلامية أكثر من 24 مليون جنيه استرليني سنوياً، وهو رقم يستحيل على يوفي توفيره.

ويمتد عقد اللاعب مع باريس سان جيرمان حتى صيف عام 2025 وليس واضحاً بعد ما إذا كان سيستمر في ملعب بارك دي برانس.