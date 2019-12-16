فريق فيراري يزيح الستار عن سيارته الجديدة مبكراً

أعلن فريق فيراري المنافس في سباقات سيارات فورميولا 1 أنه سيزيح الستار عن سيارته الجديدة لموسم 2020، في 11 من فبراير القادم.

وأعلن الفريق الإيطالي عن الموعد عبر موقع شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر"، وسيكون ذلك قبل أسبوع واحد من انطلاق الاختبارات الإعدادية للموسم، والتي تقام مرحلتها الأولى بين 19 و21 فبراير بينما تقام مرحلتها الثانية بين 26 و28 فبراير.

وتنطلق منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورميولا 1 عبر إقامة سباق الجائزة الكبرى الأسترالي في 15 مارس.

وقال ماتيا بينوتو رئيس فريق فيراري “سنعلن عن السيارة في وقت مبكر للغاية. أعتقد أنه ستكون لنا الأسبقية في ذلك”، مشيراً إلى أن حرص الفريق على الكشف عن سيارته الجديدة مبكراً يأتي لأنه عليه إجراء تعديلات على السيارة قبل الاختبارات المقررة في برشلونة.

وتجدر الإشارة إلى أن فريق فيراري، الذي يضم السائقين سيباستيان فيتيل وتشارلز لوكلير، لم يتوج ببطولة العالم منذ عام 2007.

وأحرز لوكلير سباقين خلال بطولة العالم 2019 التي اختتمت مؤخراً وحقق زميله فيتيل الفوز في سباق واحد، لكن فيراري لم يدخل إطار المنافسة بقوة مع مرسيدس الذي توج بلقبي السائقين والصانعين للموسم السادس على التوالي.

وحثّ مدير فيراري على التطور الكلي من أجل الفوز بلقب بطولة العالم العام القادم، خلال جرد حساب قام به مع انتهاء عام 2019 المخيب للآمال إن كان للسكوديريا الإيطالية أو لعشاقها.

وأمام تراجع فيراري هيمن فريق مرسيدس على لقبي الصانعين والسائقين للموسم السادس توالياً وتحديداً منذ عام 2014 وبداية حقبة المحركات الهجينة، في إنجاز فريد من نوعه في الفئة الأولى، حيث أحرز سائقه البريطاني لويس هاميلتون لقبه الثالث توالياً والسادس في مسيرته، علماً وأن زميله السابق نيكو روزبيرغ كان الوحيد الذي خرق سيطرته بفوزه باللقب عام 2016.

وفصل بينوتو خلال مؤتمر صحفي حضره أيضا لويس كاميليري الرئيس التنفيذي لفيراري وأقيم في مارانيلو أفكاره بالقول “لسنا فقط أمام تحدٍ واحد، بل أمام العديد من التحديات، مثل أداء سيارتنا، وموثوقيتها، والاستراتيجية، وجميع السائقين”.

في المقابل، قال كاميليري بشأن عام 2019 “كان متواضعاً ولم يكن على قدر طموحاتنا”، بعد احتلال السكوديريا فيراري المركز الثاني في ترتيب الصانعين برصيد 504 نقطة خلف الفائز مرسيدس (739).