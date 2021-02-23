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فريق واحد يبعد رونالدو عن معادلة إنجاز إبراهيموفيتش

منشور 23 شباط / فبراير 2021 - 01:42
رونالدو وإبراهيموفيتش
رونالدو وإبراهيموفيتش

نجح كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس التوقيع على ثنائية فريقه في شباك كروتوني، خلال مواجهة الفريقين يوم الاثنين، ضمن منافسات المرحلة الـ 23 من الدوري الإيطالي.

ورفع البرتغالي رصيده إلى 18 هدفاً، وانتزع بهذين الهدفين صدارة هدافي السيري آ من روميلو لوكاكو، مهاجم إنتر ميلان، الذي سجل 17 هدفاً.

وبات كروتوني الفريق رقم 78 الذي يتلقى هدفاً من "الدون" بين أندية الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى.

بهذا أصبح رونالدو على بعد فريق واحد فقط لمعادلة إنجاز زلاتان إبراهيموفيتش، نجم ميلان الحالي الذي سجل في شباك 79 نادياً على مدار مسيرته المهنية منذ عام 2000.

يذكر أن النجم البرتغالي البالغ 34 عاماً تمكن من التسجيل أمام جميع الأندية الإيطالية الـ 18 المتواجدة حالياً في الدوري الإيطالي.

كلمات دالة:ميلانيوفنتوسكريستيانو رونالدوزلاتان إبراهيموفيتش

Via SyndiGate.info


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