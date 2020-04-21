فريق واحد يجذب ماني بحال ترك ليفربول

شكل ساديو ماني إلى جانب روبرتو فيرمينو ومحمد صلاح ثلاثياً نارياً في خط هجوم ليفربول الذي أحرز لقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، وبات قريباً من التتويج بلقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، المتوقف بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقالت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية أن الدولي السنغالي أمام خيارين مستقبلاً، إما البقاء في صفوف الريدز، الذي ينتهي عقده معه في 2023، أو الانتقال إلى ريال مدريد، خصوصاً أنه يحظى بدعم المدير الفني زين الدين زيدان.

ولا شك في أن رحيل ماني لن يكون سهلاً، إذ أن النادي الإنجليزي لا يترك نجومه بسهولة، فضلاً عن قيمته التي تصل إلى 150 مليون يورو.