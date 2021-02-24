فريكسا: هالاند ومبابي ضمن خطط برشلونة

كشف توني فريكسا المرشح لرئاسة برشلونة عن خططه إذا نجح في انتخابات النادي الكتالوني المقبلة.

وقال فريكسا في تصريحات أبرزتها صحيفة “ماركا” الإسبانية “عملنا وتوصلنا إلى اتفاق مع مستثمر سيمنح النادي 250 مليون يورو مقابل 49 في المئة من شركة برشلونة”.

وأضاف “علينا أولاً النجاح في الانتخابات من خلال الجمعية العمومية، ثم ستكون لدينا الأموال اللازمة لتحسين الوضع الاقتصادي للنادي وسنتخذ قرارات رياضية”.

وتابع “في الموسم المقبل سنضم ثلاثة نجوم لبرشلونة اثنين في الهجوم وواحد في الدفاع”.

وواصل “هل سيؤيد رونالد كومان هذه الصفقات؟ من المستحيل ألا يحبهم. إنهم استثنائيون”.

وأكمل “سيبقى كومان مدرباً لبرشلونة حتى نهاية عقده دون أدنى شك. إن منح الاستقرار للمدرب والفريق دائماً يؤتي ثماره”.

وأردف “هل التعاقد مع هالاند أو مبابي ممكن؟ لدينا قاعدة بألا نتحدث أبداً عن اللاعبين حتى نقدمهم بشكل رسمي. إنها إستراتيجية سيئة لأنك تسمح للآخرين باقتحام المفاوضات، لكن هذا الأمر ممكن ويجب أن يفعله برشلونة بضم لاعبين يصنعون الفارق”.

واستطرد “خسارة ميسي بسبب ديون النادي؟ ليونيل أعطانا أكثر مما أعطاه برشلونة. لقد تحدثت مع ممثليه وليس معه شخصياً”.

واختتم “فرصة استمرار ميسي لا تزال متاحة، لكن يجب جعل عقده يتماشى مع قدرات برشلونة. لقد انخفضت الإيرادات بمقدار 350 مليون يورو واللاعب على علم بهذا الأمر”.