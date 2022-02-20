فرينكي دي يونغ ينفي تفكيره بالرحيل عن برشلونة

أكد نجم خط الوسط الدولي الهولندي فرينكي دي يونغ أنه لم يفكر يوماً بالرحيل عن برشلونة وأنه ملتزم بالبقاء في ملعب كامب ناو.

وارتبط صاحب الـ 24 عاماً بالرحيل عن النادي الكتالوني مراراً خلال الأشهر الماضية حتى يوفر سيولة مالية لازمة نظراً لقيمته المرتفعة في سوق الانتقالات.

وقال نجم أياكس السابق في تصريحات لصحيفة "غارديان" البريطانية: "أنا سعيد للغاية في برشلونة، أردت اللعب هنا منذ صغري، لذلك تواجدي هنا أشبه بالحلم.

"كنت أود الفوز بالألقاب خلال الموسمين اللذين قضيتهما هنا، وتوقعت أكثر مما حصل، لكني سعيد وأريد البقاء هنا لسنوات طويلة."

يذكر أن برشلونة تعاقد مع دي يونغ في عام 2019 في صفقة ضخمة كلفت خزائنه قرابة 75 مليون يورو.