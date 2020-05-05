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فقير يرفض آرسنال بانتظار ريال مدريد أو برشلونة

منشور 05 أيّار / مايو 2020 - 08:02
نبيل فقير
نبيل فقير

لا ينوي نبيل فقير نجم ريال بيتيس الموافقة على الانتقال إلى آرسنال الموسم القادم، كونه يأمل في الانضمام إلى ريال مدريد أو برشلونة.

وأوضحت صحيفة «آس» الإسبانية أن الدولي الفرنسي ارتبط لفترة طويلة بالانتقال إلى الدوري الإنجليزي، في الوقت الذي يحظى فيه باهتمام آرسنال، إلا أنه حالياً يفضل البقاء في إسبانيا.

ويحلم فقير بالانتقال إلى ريال أو البارسا، رغم عدم وضوح اهتمام أي من الناديين بخدماته حالياً.

وشارك الفرنسي في 23 مباراة هذا الموسم بقميص فريقه الأندلسي نجح خلالها في إحراز 7 أهداف منها هدفين في مرمى برشلونة في لقائي الدور الأول والثاني، كما صنع 6 أهداف أخرى.

Via SyndiGate.info


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