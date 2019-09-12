فقير يكشف سبب فشل انتقاله إلى ليفربول

كان المهاجم الفرنسي من أصول جزائرية نبيل فقير قاب قوسين من الانتقال إلى ليفربول بطل دوري أبطال أوروبا مطلع الصيف، لكن الصفقة تعطّلت بشكلٍ مفاجئ، ليقرر نجم الوسط خوض مغامرة غريبة مع ريال بيتيس من دون أن يضمد جراحه بعد الفشل في مزاملة محمد صلاح.

واتهم فقير صاحب (26 عاماً) وكيل أعماله السابق بإفشال صفقة انتقاله إلى ليفربول، وذلك في مقابلة مع صحيفة "ليكيب" الفرنسية، بعد أن عزز شائعات حول إصابته المزمنة في الركبة.

وقال هداف أولمبيك ليون السابق: "من المؤلم أن تحاط بأشخاص سيئين. اجتزت الكشف الطبي بنجاح مع ليفربول لكن قرر النادي عدم التعاقد معي، حاول وكيلي جان بيير بيرني إقناعي بأن المشكلة هي ركبتي ولم تكن كذلك".

وأضاف اللاعب الفائز ببطولة كأس العالم 2018 في روسيا: "كانت هناك أندية كبرى مهتمة بي، لكن عندما سمعت بهذه الشائعات سحبت اهتمامها وهذا ما أزعجني. قررت الانفصال عن وكيلي لأنه ظل يردد الأكاذيب".

وكان النجم الفرنسي ذو الأصول الجزائرية مرشحاً لمنافسة ثلاثي هجوم ليفربول صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو، لكن بعد فشل الصفقة بسبب الغموض حول إصابته اعتمد المدرب يورغن كلوب على شيردان شاكيري كورقة رابحة.

ورغم ذلك لا يشعر نبيل فقير الذي هز شباك برشلونة هذا الموسم، بالندم للانتقال إلى بيتيس رغم بعده عن المنافسة في الدوري الإسباني، موضحاً "أنا سعيد من الناحية الشخصية والرياضية ولطالما أردت اللعب في الدوري الإسباني، وبيتيس جدد الحافز لدي بعد ما حدث مع ليفربول".