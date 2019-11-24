فلامينغو يحرز لقب كوبا ليبرتادوريس بالفوز على ريفر بلايت

أحرز فلامينغو البرازيلي لقب كأس كوبا ليبرتادوريس للمرة الأولى في 38 عاماً عندما سجل هدفين في آخر ثلاث دقائق ليقلب تأخره إلى فوز 2-1 على ريفر بلايت الأرجنتيني في النهائي.

تقدم ريفر في الدقيقة 14 عبر رافاييل بوري وبدا أنه في طريقه للقبه الخامس في البطولة والثاني على التوالي.

لكن غابرييل باربوسا، المعار من إنتر ميلان، أدرك التعادل من مدى قريب قبل دقيقة واحدة من نهاية المباراة ثم سدد كرة قوية من 15 متراً ليمنح فلامينغو اللقب بشكل لا يصدق.

وهذا هو اللقب الثاني للفريق البرازيلي في كوبا ليبرتادوريس وسيمثل اتحاد أميركا الجنوبية في كأس العالم للأندية في قطر الشهر القادم.