فلامينغو يحلم بإعادة نيمار إلى البرازيل في يناير

يحلم رئيس نادي فلامينغو البرازيلي بإعادة مواطنه نيمار جونيور مهاجم باريس سان جيرمان إلى بلاده في شهر يناير القادم وفقاً لموقع "Le 10 Sport" الفرنسي.

وقالت تقارير سابقة أن إدارة النادي الباريسي عرضت خدمات اللاعب البالغ من العمر 30 عاماً على تشيلسي ومانشستر سيتي خلال سوق الانتقالات الصيفي المنصرم.

ولم يمانع الباريسيون رحيل مهاجم برشلونة وسانتوس السابق، إلا أنه بقي في ملعب بارك دي برانس في نهاية المطاف.

ماذا قال رئيس فلامينغو عن نيمار ؟

وجاء الدور الآن على فلامينغو الذي كشف رئيسه ماركوس براز في تصريحات إعلامية نقلها موقع "ترايبل فوتبول": "أرى أن مسألة قدوم نيمار غير واردة حالياً في ظل ما يحصل في السوق.

"بات كأس العالم على الأبواب، وإذا فاز مع المنتخب باللقب سيقول حينها أريد أن أعيش في البرازيل 6 أشهر، أريد أن ألعب في صفوف فلامينغو.

"أعتقد أن الأمر سيكون ممكناً إذا جاءت المبادرة من طرفه، لكن إن لم يفعل ذلك فسيكون جلبه مستحيلاً.

"عليه أن يضحي بكثير من الأشياء إذا ما أراد اللعب في البرازيل".