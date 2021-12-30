فلامينغو يريد كوتينيو على سبيل الإعارة

قالت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن النجم البرازيلي فيليبي كوتينيو مرشح للرحيل عن برشلونة خلال سوق الانتقالات الشتوي.

ويبدو أن فلامينغو يريد إعادة لاعب الوسط المهاجم إلى وطنه خلال الأيام القادمة في شهر يناير.

ويطمح النادي البرازيلي للحصول على خدمات نجم ليفربول وإنتر ميلان السابق على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

ولا يمانع فلامينغو وضع بندٍ في العقد مع النادي الكتالوني يتيح تمديد فترة إعارة اللاعب حتى نهاية عام 2022.

يذكر أن كوتينيو الغائب عن برشلونة حالياً بعد تأكد إصابته بفيروس كورونا مطلوب أيضاً من قبل عدة أندية كبيرة في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هي ليفربول وآرسنال وتوتنهام هوتسبير وإيفرتون.

ويبدو أن أيام البرازيلي في كامب ناو باتت معدودة.