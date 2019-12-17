فلامينغو يطيح بالهلال ويتأهل لنهائي كأس العالم للأندية

خسر الهلال السعودي بطل آسيا أمام فلامينغو البرازيلي؛ بطل كأس ليبرتادوريس، بهدف لثلاثة، على ملعب خليفة الدولي، ضمن نصف نهائي كأس العالم للأندية 2019.

قدم الزعيم أداءً مميزاً في الشوط الأول، وكاد أن يتقدم بعد مرور ست دقائق فقط، بعدما أرسل أندريه كاريو عرضية من ركلة ركنية، لكن المدافع ويليان آراو أبعد الكرة إلى ركنية جديد قبل رأسية بافيتيمبي غوميس.

في الدقيقة 14، رد فلامينغو بفرصة خطيرة من ركنية أبعدها حارس الأزرق عبد الله المعيوف، لكنها ارتدت أمام جيرسون سانتوس على حدود منطقة الجزاء، ليسددها قوية بجوار القائم.

وأهدر غوميس فرصة هدف محقق للهلال، بعدما انفرد سالم الدوسري بحارس بطل ليبرتادوريس، سدد الكرة اصطدمت بجسده ثم ارتدت أمام غوميس المنفرد تماماً بالمرمى، لكن تسديدته علت العارضة بغرابة.

وشهدت الدقيقة 18 هدف الزعيم عبر سالم الدوسري، حيث سلم سيباستيان جيوفينكو الكرة إلى محمد البريك المتواجد في الجهة اليمنى، ليرسلها عرضية أرضية داخل منطقة الجزاء، سددها الدوسري مباشرة في الشباك.

في الشوط الثاني، استفاق الفريق البرازيلي هجومياً، وشكل ضغطاً كبيراً في الدقائق الأولى، نجح خلالها في تسجيل التعادل في الدقيقة 48، بعد تنظيم هجمة مرتدة ضرب بها دفاع بطل آسيا، وصلت إلى غابرييل باربوسا، الذي مررها عرضية أرضية إلى جيورجيان دي آراسايتا، ليسددها مباشرة في شباك المعيوف.

تراجعت الحالة البدنية للاعبي الهلال بشكل كبير في الشوط الثاني، بينما شكلت انطلاقات بطل ليبرتادوريس خطورة كبيرة، وسط اعتماد من لاعبي الأزرق على التمريرات في وسط الملعب في محاولة لاستعادة التوازن.

في الدقيقة 76، مرر لاعبو فلامينغو تمريرات قصيرة حول منطقة الجزاء، انتهت بتسديدة ضعيفة من المهاجم المنفرد بالمعيوف، ليمسك الحارس كرته بسهولة.

تكللت أفضلية البرازيليين بالهدف الثاني في الدقيقة 78، بعدما أرسل رافينيا عرضية متقنة من الجهة اليمنى، حولها برونو هنريكي برأسية في الشباك.

وواصل دفاع الزعيم تمركزه الخاطئ، ليتسبب في الهدف الثالث للفريق البرازيلي بعد عرضية أرضية، وضعها المدافع علي البليهي بالخطأ في مرماه.

وقبل النهاية بسبع دقائق، أشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء في وجه كاريو، إثر تدخل عنيف منه على لاعب فلامينغو، استفاق بعدها الهلال هجومياً وسنحت له أكثر من فرصة، لكن تألق حارس فلامينغو حال دون هز الشباك.

بهذه الهزيمة، يلاقي الهلال الخاسر من مواجهة ليفربول ومونتيري المقرر إقامتها غداً الأربعاء، في مباراة تحديد صاحب الميدالية البرونزية.