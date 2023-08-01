فلاهوفيتش مقابل لوكاكو..صفقة تبادلية محتملة بين يوفنتوس وتشيلسي

عرض عملاق الدوري الإيطالي نادي يوفنتوس صفقة تبادلية على نادي تشيلسي تتضمن تقديم دوسان فلاهوفيتش مقابل الحصول على الدبابة البلجيكي روميلو لوكاكو.

وكان اليوفي قد حاول سابقًا الحصول على لوكاكو هذا الصيف ولكن على سبيل الإعارة خاصة بعد أن تلاشى اهتمام الإنتر به، إلّا أن البلوز رفضوا الفكرة ويتطلعون لرحيل اللاعب عن الستامفورد بريدج بصفة دائمة.

يوفنتوس يعرض فلاهوفيتش على تشيلسي مقابل لوكاكو

عرض نادي يوفنتوس لاعبه فلاهوفيتش على تشيلسي في محاولة للوصول لاتفاق بشأن التعاقد مع لوكاكو، وهو ما قوبل بالاهتمام من جهة النادي الإنجليزي الذي تواصل مؤخرًا مع وكلاء اللاعب الصربي خلال رحلة البحث عن مهاجم هذا الصيف.

وعلى الرغم من أن تشيلسي تعاقد مع نيكولاس جاكسون من فياريال، إلّا أن المدرب الأرجنتيني بوتشيتينو لا يزال يرغب بإضافة مهاجم آخر إلى قائمة الفريق قبل انطلاق المنافسات في الموسم الجديد.

ووفقًا لـ"Planetsport"، خلال المفاوضات الأخيرة، أعلن اليوفي بكل وضوح أنه قد يطلب رسوم إضافية من تشيلسي في حال تمت الصفقة التبادلية التي تشمل فلاهوفيتش مقابل لوكاكو.

الجدير بالذكر أن فلاهوفيتش ليس الخيار الوحيد المتاح أمام تشيلسي، حيث أن النادي الإنجليزي يراقب خيارات هجومية أخرى أبرزها نجم أياكس اللاعب الغاني محمد قدوس.