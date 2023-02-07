فلاهوفيتش يتألق ويمنح يوفنتوس فوزاً كبيراً على ساليرنيتانا

سحق يوفنتوس مستضيفه ساليرنيتانا بثلاثيةٍ نظيفة في اللقاء الذي جمعهما على ملعب آريكي ليلة الثلاثاء لحساب الجولة الـ 21 من بطولة الدوري الإيطالي (سيري آ).

جاءت أهداف المباراة عن طريق كلٍ من الصربي العائد دوشان فلاهوفيتش (هدفان) في الدقيقتين (26 من ركلة جزاء)، و 47، وفيليب كوستيتش (45).

يوفنتوس يحقق انتصاراً ثميناً

بهذه النتيجة، رفع يوفي رصيده إلى 26 نقطة نقلته إلى المركز الثاني عشر على سلم الترتيب العام علماً بأنه تم خصم 15 نقطة من رصيده لتزويره بيانات مالية.

وهذا هو الانتصار الثاني عشر ليوفنتوس في البطولة مقابل 5 تعادلات و4 خسائر.

فيما تجمد رصيد ساليرنيتانا عند 21 نقطة في المركز السادس عشر.