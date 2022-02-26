فلاهوفيتش يقود يوفنتوس للتغلب على إيمبولي العنيد

حقق يوفنتوس فوزاً صعباً ومثيراً على مستضيفه إيمبولي بثلاثة أهداف لاثنين اليوم السبت في المباراة التي جرت على ملعب كارلو كاستيلاني ضمن المرحلة الـ 27 من بطولة الدوري الإيطالي.

جاءت أهداف اليوفي عن طريق كلٍ من مويسه كين (32)، ودوشان فلاهوفيتش (هدفان) في الدقيقتين 45 و 66 على التوالي.

أما هدفا صاحب الأرض فحملا توقيعي سيمون زوروفسكي (40)، والبديل أندريا لا مانتيا (76).

يوفنتوس يحكم قبضته على المركز الرابع

ورفع يوفي رصيده بهذا الانتصار الثمين إلى 50 نقطة ليبتعد في المركز الرابع ويقلص الفارق مع ميلان المتصدر إلى 7 نقاط، فيما تجمد رصيد إيمبولي عند 31 نقطة في المركز الثالث عشر.