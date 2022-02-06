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فلاهوفيتش يقود يوفنتوس للتفوق على فيرونا بهدفين نظيفين

منشور 06 شباط / فبراير 2022 - 09:36
زكريا وفلاهوفيتش يقودان يوفنتوس للفوز
زكريا وفلاهوفيتش يقودان يوفنتوس للفوز

فاز يوفنتوس على ضيفه هيلاس فيرونا بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب آليانز ستاديوم ضمن المرحلة الـ 24 من بطولة الدوري الإيطالي.

جاء هدفا اللقاء عن طريق تعاقدي يوفي الجديدين الصربي دوشان فلاهوفيتش والسويسري دينيس زكريا في الدقيقتين 13 و 61 على التوالي.

يذكر أن البيانكونيري تعاقد مع النجمين خلال سوق الانتقالات الشتوي الشهر المنصرم.

بهذا الانتصار، رفع يوفنتوس رصيده إلى 45 نقطة من 24 مباراة ارتقى على إثرها للمركز الرابع متخطياً غريمه أتالانتا الذي خاض 23 مباراة في المركز الخامس.

أما هيلاس فيرونا فتجمد رصيده بدوره عند 33 نقطة من 24 لقاء في المركز التاسع على سلم الترتيب.

فلاهوفيتش يتألق في مشاركته الأولى مع يوفنتوس
فلاهوفيتش يتألق في مشاركته الأولى مع يوفنتوس
كلمات دالة:يوفنتوسالدوري الإيطاليهيلاس فيرونادوشان فلاهوفيتشدينيس زكريا

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