فليك يبدأ وضع خطة جديدة لبايرن ميونيخ

سلطت صحيفة «بيلد» الألمانية، الضوء على تجديد هانس ديتر فليك، عقده مع بايرن ميونيخ، ليتحول المدير الفني صاحب الـ 55 عاماً من صفة المدرب المؤقت إلى الدائم حتى صيف عام 2023.

وقالت الصحيفة، أن فليك وضع خطته لتعزيز قوة الفريق في سوق الانتقالات، بعدما ضمن البقاء لفترة أطول داخل ملعب آليانز أرينا.

وأبرزت الصحيفة طموحات فليك لدعم قائمة فريقه، التى تعد من الأصغر في البوندسليغا، حيث تتضمن 21 لاعباً محترفاً فقط.

ويعد تدعيم مركز الظهير الأيمن على رأس أولويات المدرب الألماني، بعدما بات بينجامان بافار وحيداً، عقب تحول يوشوا كيميتش إلى وسط الملعب، كما أنه لا يخطط لاستمرار ألفارو أودريوزولا، المعار من ريال مدريد حتى نهاية الموسم.

ويرغب فليك أيضاً فى جلب ظهير أيسر جديد، رغم تواجد الشاب ألفونسو ديفيس، وديفيد آلابا، بالإضافة للوكاس هيرنانديز.

وتعود هذه الرغبة لعدم تأكد فليك من استمرار آلابا، بعد نهاية عقده عام 2021، فى ظل ارتباطه مؤخراً بالرحيل إلى برشلونة أو ريال مدريد.

كما أعلن فليك رغبته فى تجديد عقود كل من آلابا وتياغو آلكانتارا، والحارس مانويل نوير، بعدما وقع توماس مولر بالفعل على عقد جديد حتى 2023.

على الصعيد الهجومي ألمح مدرب العملاق البافاري، خلال مقابلة صحفية لإمكانية التحرك نحو كل من تيمو فيرنر وليروي ساني، نجمي لايبتزيغ ومانشستر سيتي.