فليك يتطلع لتكرار إنجاز هاينكيس مع بايرن ميونيخ

علق هانزي فليك، المدير الفني لبايرن ميونيخ على مستقبله مع النادي بعد نهاية الموسم الحالي.

وتولى فليك تدريب بايرن ميونيخ مؤقتاً في نوفمبر الماضي خلفاً لنيكو كوفاتش المقال، ونجح في انتشال الفريق من النتائج السلبية والأداء السيء. وحقق الفوز في 18 مباراة من أصل 21، فيما تعادل مرة وخسر في مناسبتين.

وقال فليك، في تصريحات إعلامية: “هناك حالياً أشياء أكثر أهمية من مستقبلي”.

وأضاف صاحب الـ 55 عاماً: “إلغاء الموسم؟ لا أعتقد، سيستكمل، أنا أفكر بإيجابية، لكن الجميع يدركون أن المباريات ستقام دون جماهير، هذه الطريقة الوحيدة لإنهاء الموسم”.

وعن الاستعانة بالتدريب المنزلي بدلاً من التدريبات الجماعية، أوضح “ينظر إلى بايرن ميونيخ بشكل مختلف، علينا أن نكون قدوة يحتذى بها”.

وألقت كارثة وباء فايروس كورونا بظلالها على العالم بأكمله، وأثرت بشكل كبير على عالم كرة القدم، وبالطبع يبدو فليك من بين المدربين الأكثر تضرراً بالكارثة، ولا يزال المستقبل غامضاً في ظل عدم إمكانية حسم موعد استئناف المنافسات أو إمكانية استكمال الموسم.

وقال فليك، لاعب بايرن السابق والمدرب المساعد السابق في الفريق وكذلك في المنتخب الألماني، بشأن كارثة انتشار الفيروس: “في البداية شعرت كأن الأمر لا يتوافق مع الواقع”.

منذ تولي فليك تدريب الفريق خلفاً لكوفاتش، نجح في إعادة بايرن إلى المسار الصحيح، وواصل التقدم به نحو تحقيق الثلاثية.

ويتصدر بايرن ميونيخ الدوري الألماني بفارق أربع نقاط أمام بوروسيا دورتموند، كما يتنافس في نصف نهائي كأس ألمانيا ومن المفترض أن يلتقي آينتراخت فرانكفورت في الصراع على بطاقة التأهل للنهائي.

كما وضع بايرن قدماً في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، إثر فوزه على تشيلسي 3–0 في ذهاب دور الستة عشر، قبل أن يستضيف غريمه الإنجليزي على ملعبه إياباً.

ويتوقع البعض أن ينجح فليك في تكرار إنجاز يوب هاينكيس الذي قاد بايرن ميونيخ للثلاثية عام 2013، وقد وصف فليك نفسه هذه المهمة خلال فترة الإجازة الشتوية للبوندسليغا، بأنها “قابلة للتنفيذ”.

وقال مانويل نوير حارس مرمى وقائد بايرن ميونيخ: “حققنا بالفعل نتائج جيدة، بالنظر إلى المباريات التي خضناها منذ تولي هانزي المسؤولية هنا.

“لكن كل شيء معلق الآن، ويجري فليك تدريبات عبر الإنترنت للاعبيه الذين يلزمون منازلهم في ظل القيود الصارمة بإقليم بافاريا وتعليق منافسات الدوري الألماني حتى 30 أبريل على الأقل، إضافة لعدم وضوح الرؤية بشأن إمكانية استكمال منافسات الموسم”.

ويحاول فليك ضمان جاهزية لاعبيه قدر الإمكان، تحسباً لإمكانية استئناف التدريبات والمباريات مجدداً خلال الربيع.

وقال فليك: “يمكنك فقط أن تتفاعل مع الأشياء، في مهنة التدريب تتعلم أن تتكيف دائماً مع الأوضاع الجديدة.

“يجتمع الفريق كل يوم تقريباً، حتى لو كان ذلك عبر الإنترنت. لا يزال شعور تجمع عناصر الفريق قائماً”.

ويتواصل فليك عبر الفيديو مع مجموعات مختلفة من اللاعبين، وقال أن الحالة الخاصة لبايرن لا تسمح بالتدريب في مجموعات كما هو الحال في أندية أخرى.

ويزداد الحماس للعودة إلى ملاعب التدريب والملاعب يوماً بعد يوم، رغم أنه لا يزال من غير المحتمل الرجوع إلى التدريبات الجماعية قبل الخامس من أبريل، كما يتوقع ألا تعود المباريات سوى بعده بفترة طويلة.

وقال فليك: “الجميع يتطلعون إلى التدريب في الخارج (خارج منازلهم)”.

وصرح الظهير يوشوا كيميتش: “نفتقد المنافسة. ولا نستطيع التخلص من هذا الشعور”.

أما لاعب خط الوسط ليون غوريتسكا فقد أبدى أمله في تحديد موعد للعودة، مضيفاً: “الضوء في نهاية النفق يساعد على عبور بقية النفق”.

ولا يزال فليك يبدي ثقته في استكمال منافسات الموسم لكنه يتمسك بالواقعية فيما يتعلق باحتمالات إقامة المراحل التسع المتبقية من البوندسليغا ومباريات المسابقات الأخرى دون جماهير.

وقال فليك “أعتقد أن الجميع يدركون أن خوض مباريات الأشباح (مباريات دون جماهير)، هو السبيل الوحيد لاستكمال الموسم. سنسعد جميعاً إذا استكمل الموسم”.

وكان بايرن ميونيخ قد أسند مهمة تدريب الفريق في البداية إلى فليك بشكل مؤقت، لمباراتين فقط، ثم أعلن استمراره حتى الإجازة الشتوية، وأعلن بعدها استمراره حتى نهاية الموسم.

وبات من المرجح تمديد عقد فليك إلى ما بعد الموسم الحالي، لكن المدرب أكد: “هناك أمور أكثر أهمية من مستقبلي في الوقت الحالي”.