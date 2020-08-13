فليك يتفهم رغبة آلكانتارا في الرحيل

أبدى هانزي فليك المدير الفني لبايرن ميونيخ تفهماً شديداً لرغبة لاعب خط الوسط تياغو آلكانتارا في الرحيل عن الفريق، وتوقع أن يعوض النادي البافاري رحيله بلاعب آخر، وذلك رغم إعلان الإدارة عدم نيتها إبرام صفقات كبيرة.

وقال فليك في تصريحات صحفية: “كشخص وكرياضي، أتفهم موقف تياغو، لأنه يرغب في خوض تحدٍ جديد، أرى أنه يتمثل في اللعب بالدوري الإنجليزي الممتاز”.

وذكرت تقارير أن لاعب خط الوسط الإسباني (29 عاماً) يرغب في الانتقال إلى ليفربول، لكن تقارير أخرى أشارت إلى أن يورغن كلوب، المدير الفني لليفربول، يرى أنه لاعب كبير في السن.

ويشارك لاعب برشلونة السابق، مع بايرن ميونيخ في البطولة المصغرة لدوري أبطال أوروبا في العاصمة البرتغالية لشبونة، وأكد فليك أنه لا يشعر بالقلق على الإطلاق بشأن تركيز الإسباني.

وقال فليك: "تياغو لاعب مهم للغاية بالنسبة لنا ويقدم الإضافة للفريق بالتأكيد”.

وبعد أن تعاقد بالفعل مع ليروي ساني إلى جانب عدد من اللاعبين البدلاء، كان كارل-هاينتز رومينيغيه الرئيس التنفيذي لبايرن قد أشار إلى أن النادي لن يبرم صفقات كبيرة أخرى لضم لاعبين، وذلك في ظل الأزمة المتعلقة بجائحة فيروس كورونا.

لكن فليك، الذي يعد بايرن للمواجهة المرتقبة أمام برشلونة غداً الجمعة في ربع نهائي دوري الأبطال، قال أنه سيكون بحاجة إلى التعزيز إذا رحل تياغو، متبعاً خطى الثلاثي فيليبي كوتينيو وايفان بيريشيتش وألفارو أودريوزولا، الذين لعبوا لبايرن بعقود إعارة.

وقال فليك: “إذا فقدنا لاعبين من هذا الطراز- مثل تياغو وكوتينيو وبيريشيتش فعلينا تعويض هذه الكفاءات”.