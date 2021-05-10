فليك يقود بايرن ميونيخ للقب السابع قبل رحيله

نجح هانزي فليك مدرب بايرن ميونيخ في قيادة الفريق إلى اللقب السابع في مسيرته كمدرب، وذلك بتحقيق لقب الدوري الألماني مطلع الأسبوع، وهو الثاني في مسيرة المدير الفني والـ 31 في مسيرة النادي.

وتألق الألماني البالغ من العمر 55 عاماً مع البافاري منذ توليه قيادته مطلع عام 2020، حيث نجح في قيادته لحصد 6 ألقاب سابقة وهي الدوري والكأس والسوبر المحلية ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

1996 بدأ مشواره التدريبي

2004 عمل مساعداً لمدرب منتخب ألمانيا

2019 عمل مساعداً لمدرب بايرن ميونيخ

2020 تولى تدريب بايرن ميونيخ

2021 حقق لقب الدوري الثاني له

يذكر أن فليك سيغادر بايرن ميونيخ بعد نهاية الموسم، ويبدو مرشحاً لخلافة يواكيم لوف في تدريب منتخب ألمانيا بعد نهائيات يورو 2020 الصيف القادم.