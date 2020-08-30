فليك يهزم كلوب ويتوج بجائزة أفضل مدرب في ألمانيا

اكتسح هانزي فليك، المدير الفني لبايرن ميونيخ منافسه يورغن كلوب، المدير الفني لليفربول، ليحصد جائزة أفضل مدرب في ألمانيا المقدمة من مجلة «كيكر» المحلية، باختيار الصحفيين الرياضيين.

ونجح فليك في حسم الاستفتاء السنوي لصالحه بعد حصوله على 232 صوتاً وبفارق كبير عن كلوب الذي حل ثانياً برصيد 164 صوتاً.

وكان فليك قد تولى قيادة بايرن مؤقتاً خلفاً لنيكو كوفاتش في نوفمبر الماضي، قبل أن يوقع عقداً في أبريل يربطه بالبافاري بشكل نهائي حتى عام 2023.

وحقق فليك مع بايرن ميونيخ ثلاثية الدوري الألماني وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا، والذي نجح فيه في كتابة التاريخ بإنهائه المسابقة فائزاً بجميع مبارياته، كما اكتسح برشلونة خلال مشواره 8-2 في لقاء سيخلده التاريخ.