فودين أغلى لاعب في الدوريات الكبرى بقيمة 190 مليون يورو

تصدر فيل فودين مهاجم مانشستر سيتي قائمة اللاعبين الأعلى قيمة تسويقية في العالم، بقيمة تتجاوز 190 مليون يورو في اللائحة التي شهدت سيطرة إنجليزية على المراكز الأولى، وفقاً للمركز الدولي للدراسات الرياضية.

وكشفت قائمة أغلى 10 لاعبين في الدوريات الخمس الكبرى عن مفاجآت عديدة، إذ لم يظهر فيها ليونيل ميسي نجم برشلونة وكريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس.

فيما تراجع كيليان مبابي اللاعب الأبرز في باريس سان جيرمان إلى المركز الثاني عشر، وجاء زميله نيمار في المركز 71.

وتراجع اللاعبون العرب لمراكز متأخرة في القائمة التي شهدت 96 لاعباً، حيث كان أفضلهم المغربي أشرف حكيمي في المركز 23.

وحدد المركز الدولي عناصر القيمة السوقية للاعبين في الدوريات الخمس الكبرى، والتي تضمنت مدة عقده وعمر اللاعب ومشاركاته الدولية وتطور مسيرته وأدائه، بالإضافة إلى مستوى الفريق الذي يدافع عن ألوانه على الصعيدين الرياضي والاقتصادي.

فودين في الصدارة وغرينوود ثانياً

وجاء مايسون غرينوود لاعب مانشستر يونايتد في المركز الثاني بقيمة 178 مليوناً خلف فودين المتصدر، تلاه نجم الشياطين الحمر مواطنه ماركوس راشفود بقيمة 159.1 مليون، في سيطرة واضحة لأندية إنجلترا بعد وصول سيتي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا ويونايتد إلى نهائي الدوري الأوروبي، رغم خسارتهما في النهائي أمام تشيلسي وفياريال على التوالي.

ودخل إيرلينغ هالاند هداف بوروسيا دورتموند في القائمة، محتلاً المركز الرابع بقيمة «155.5 مليون»، بفضل المستويات المبهرة والمعدل التهديفي المرتفع الذي قدمه على مدار المواسم الماضية، ثم برونو فيرنانديش لاعب وسط مانشستر يونايتد «154.3 مليون».

واحتل فرينكي دي يونغ لاعب وسط برشلونة المركز السادس بقيمة 138 مليون يورو، تلاه زميله بيدري غونزاليس «133.2 مليون» في المركز السابع، أما المركز الثامن فكان من نصيب ألفونسو ديفيز نجم دفاع بايرن ميونيخ «131.6 مليون».

وحل جواو فيليكس نجم أتلتيكو مدريد تاسعاً بقيمة 127.8 مليوناً، واختتم مايسون ماونت نجم تشيلسي قائمة العشرة الآوائل بقيمة 123.6 مليون يورو.

وتراجع مبابي نجم باريس سان جيرمان إلى المركز الثاني عشر بقيمة تسويقية تتجاوز 118 مليون يورو، بينما جاء زميله نيمار دا سيلفا في المركز 71، بعدما تراجع مستواه في الفترة الأخيرة.

وحل أشرف حكيمي ظهير إنتر ميلان في المركز الـ 23 عالمياً بقيمة سوقية بلغت 93 مليون يورو، وهو أفضل اللاعبين العرب في الدوريات الأوروبية، فيما تأخر محمد صلاح للمركز 45 بقيمة 75 مليون يورو، والمغربي يوسف نصيري مهاجم إشبيلية للمركز 80 بقيمة 55 مليوناً.