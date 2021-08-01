فورمولا ون: أوكون يحقق المفاجأة ويفوز بسباق جائزة هنغاريا الكبرى

فاز الفرنسي إيستيبان أوكون من فريق آلبينا بسباق جائزة هنغاريا الكبرى من فورمولا ون بعد بداية فوضوية للمنافسات.

وهذا هو الفوز الأول للفرنسي الذي جاء خلفه في المركز الثاني الألماني سيباستيان فيتيل سائق أستون مارتن.

أما المركز الثالث فكان من نصيب البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس الذي استعاد صدارة ترتيب السائقين من غريمه الهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بول.

واصطدمت سيارة مرسيدس الخاصة فالتيري بوتاس في اللفة الأولى بسيارة لاندو نوريس سائق ماكلارين الذي اصطدم بدوره بسيارة فيرستابن.

ترتيب سائقي فورمولا ون 2021