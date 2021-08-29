فورميولا 1: فيرستابن يفوز بسباق بلجيكا بعد 3 لفات

فاز الهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بول بسباق بلجيكا لـ فورميولا 1 اليوم الأحد بعد 3 لفات فقط على البداية جراء الأحوال الجوية الصعبة والهطول الشديد للأمطار.

وتأجل انطلاق السباق 4 مرات بـ 25 دقيقة عن موعده الأصلي.

وسارت سيارة الأمان ومن خلفها المتسابقون 3 لفات أي ما مجموعه 8 دقائق.

ونال فيرستابن المركز الأول، يليه البريطاني جورج راسل سائق ويليامز ثانياً، أما المركز الثالث فكان من نصيب البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس.

وحظي قرار فورميولا ون بسيل من الانتقادات لأن السباق لم يقم فعلياً، إذ حقق السائقون المراكز نفسها التي كانوا قد حصلوا عليها في المرحلة التأهيلية.

وتنص القوانين أنه يمكن تحديد الترتيب بحال إتمام اللفتين الأوليين الإجباريتين، وهو ما حصل.

وحصل اللاعبون العشر الآوائل نصف عدد النقاط المعتاد جراء الأحداث التي شهدها السباق.

ويتصدر هاميلتون ترتيب السائقين بـ 202.5 نقطة، يليه فيرستابن بـ 199.5، ثم البريطاني لاندو نوريس سائق ماكلارين برصيد 113 نقطة.