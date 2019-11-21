فوزي غلام يتعرض لانتكاسة جديدة

أشارت تقارير إلى أن فوزي غلام ظهير نابولي، تعرض لانتكاسة جديدة ستحول دون مشاركته أمام ميلان السبت القادم، في إطار المرحلة الـ 13 من الدوري الإيطالي.

وسيشغل سيباستيانو لوبيرتو مركز الظهير الأيسر في المباراة، بعد تعرض النجم الجزائري لانتكاسة أمس.

وفي سياق متصل، سيغيب المهاجم آركاديوش ميليك، عن فريق الجنوب الإيطالي، بعد إصابته خلال فترة التوقف الدولي الماضية مع منتخب بلاده البولندي.

يذكر أن نابولي يحتل المركز السابع في الدوري الإيطالي برصيد 19 نقطة.

على الجانب الآخر يحتل ميلان المركز الرابع عشر برصيد 13 نقطة.