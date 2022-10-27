فوز إنتر على بلزن "يعذب" لابورتا

اعترف جوان لابورتا رئيس برشلونة أنه شعر بـ "العذاب" لدى متابعته فوز إنتر ميلان على فيكتوريا بلزن برباعيةٍ نظيفة أمس الأربعاء في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان البارسا يعول على بلزن في الخروج بنتيجة إيجابية أمام النيراتزوري والتي من شأنها منح الفريق الكتالوني بصيصاً من الأمل في اقتناص بطاقة مؤهلة للدور الثاني من البطولة.

لكن التشيكيين سقطوا في ملعب سان سيرو بأربعة أهداف دون رد منحت الإيطاليين العبور لدور الـ 16.

واكتملت الصدمة لاحقاً بخسارة البلاوغرانا المذلة على أرضه أمام بايرن ميونخ بثلاثية نظيفة.

ماذا قال لابورتا عن خروج برشلونة المأساوي من دوري الأبطال

علق الرئيس في تصريحات لموقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا): "مشاهدة إنتر يفوز على بلزن كان أشبه بالعذاب بالنسبة لنا، لأننا كنا نأمل في أن يحقق بلزن المعجزة."

واستثمر البارسا أموالاً طائلة على التعاقدات الصيف الماضي بنية العودة إلى الواجهة على الصعيدين الأوروبي والمحلي، إلا أن هذه المخططات اصطدمت بحائط الواقع ليصبح مسؤولو النادي مطالبين بالوقوف والتفكير ملياً بالاستراتيجية المتسرعة التي تم انتهاجها عوضاً عن البناء بطريقة مدروسة وطويلة الأمد.