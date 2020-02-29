فوز صاعق لواتفورد على ليفربول بثلاثية نظيفة

في مفأجاة من العيار الثقيل، سحق واتفورد ضيفه ليفربول المتصدر يثلاثية نظيفة، وهى الخسارة الأولى في الدوري الإنجليزي للريدز، والتي جمعت الفريقين ضمن المرحلة الـ 28.

سيطر ليفربول على المجريات وأضاع مهاجموه بقيادة محمد صلاح أكثر من هدف، حيث وصلت نسبة الاستحواذ إلى 65% دون أي خطورة حقيقية.

توقفت المباراة عند الدقيقة 38، لعلاج جيرارد ديولوفيو لاعب واتفورد، حيث لم يستطيع استكمال المباراة وخرج محمولاً خارج الملعب.

بدأ الشوط الثاني بهجوم ضاغط من واتفورد، ومن عرضية من عبدولاي دوكوري من جهة اليسار قابلها إسماعيلا سار بتسديدة من داخل منطقة الــ 6 ياردات سكنت منتصف مرمى الحارس أليسون معلناً عن الهدف الأول لصاحب الضيافة.

عزز واتفورد من تقدمه بالهدف الثاني إثر تمريرة أمامية من تروي ديني وضعت سار في انفراد تام بالحارس أليسون من الناحية اليمنى ليصوب الكرة بلمسة مهارية رائعة مرت من فوق البرازيلي داخل الشباك.

وأحرز أصحاب الأرض الهدف الثالث من تمريرة من دوكوري وصلت إلى ديني المتمركز داخل منطقة الجزاء الذي صوب الكرة بلمسة رائعة مرت من أعلى آليسون لتسكن الشباك.

بهذا الانتصار، رفع واتفورد رصيده إلى 27 نقطة في المركز السابع عشر، فيما تجمد رصيد ليفربول عند 79 نقطة في صدارة الترتيب.