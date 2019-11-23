فوز صعب ليوفنتوس على أتالانتا دون رونالدو

حقق يوفنتوس فوزاً صعباً على مستضيفه أتالانتا بثلاثة أهداف لهدف ضمن المرحلة الـ 13 من الدوري الإيطالي.

بدأت المواجهة بسيطرة متبادلة بين الفريقين وبشكل أكبر نسبياً لأصحاب الأرض الذين كانوا أكثر خطورة خلال الشوط الأول.

في الدقيقة 18، حصل صاحب الضيافة على ركلة جزاء فشل موسى بارو في تسجيلها بعدما ارتطمت كرته في العارضة.

بعدها بدقائق قليلة كاد ماريو باشاليتش أن يسجل الهدف الأول لأصحاب الأرض بعد رأسية رائعة لكن فويتشيك تشيزني حارس مرمى يوفنتوس تصدى للكرة.

انتهى الشوط الأول بخطورة أكبر لأتالانتا لكن دون أهداف ليبدأ الشوط الثاني بسيطرة أكثر بشكل واضح لأصحاب الأرض ومحاولات عديدة للتسجيل.

وجاء الهدف الأول لصاحب الضيافة في الدقيقة 55 عن طريق روبن غوسينس الذي وضع الكرة برأسه دون رقابة في المرمى عقب عرضية رائعة من بارو.

استمرت السيطرة من أصحاب الأرض بالرغم من محاولات يوفنتوس لتعديل النتيجة وكاد باولو ديبالا أن يدرك التعادل بمجهود فردي بعدما مر من أكثر من لاعب لكن آخر مدافع نجح في إبعاد الكرة قبل أن يسددها الأرجنتيني.

وسجل ليوفنتوس النجم غونزالو هيغواين في الدقيقة 74 بعدما ارتدت الكرة من مدافعي أتالانتا في كرة بها الكثير من التوفيق.

حاول البديل لويس مورييل التسديد من بعيد بكرة خادعة بعد هدف هيغواين بشكل مباشر لكن حارس يوفنتوس كان في الموعد.

وكاد حكم المباراة أن يحتسب ركلة جزاء جديدة ليوفي في الدقيقة 80 لكن تقنية الفيديو أوضحت أنها لا تستحق الاحتساب.

وأضاف هيغواين الهدف الثاني بسهولة بعد عرضية أرضية من النجم خوان كوادرادو في الدقيقة 82.

وأكمل ديبالا الثلاثية الخاصة بيوفي بمجهود فردي في الوقت المحتسب بدل من الضائع بعدما مر من لاعب وسدد الكرة بقوة على يسار حارس المرمى.

يذكر أن يوفنتوس وصل بهذا الانتصار للنقطة 35 في صدارة الترتيب وبفارق أربع نقاط عن إنتر صاحب المركز الثاني الذي سيواجه تورينو ضمن المرحلة ذاتها.