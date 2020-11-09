فوز يونايتد على إيفرتون يخفف الضغوط على سولشاير

دخل مانشستر يونايتد لقاء إيفرتون بعد خيبة قارية بسقوطه 1–2 أمام مستضيفه باشاك شهير في دوري أبطال أوروبا وخسارة أمام آرسنال 0–1 الأسبوع الفائت كانت الثالثة على أرضه في الدوري هذا الموسم، مما وضع المدرب أولي غونار سولشاير تحت ضغط الإطاحة به.

يأتي ذلك تزامناً مع شائعات سرت في الأيام الماضية عن قيام يونايتد باتصالات مع ماوريسيو بوكيتينو المدرب السابق لتوتنهام من أجل خلافته.

لكن الشياطين الحمر حققواً فوزاً مهماً على التوفيز بنتيجة 3-1، وقال النرويجي بعد اللقاء: “لا أستطيع الثناء على أداء اللاعبين بما فيه الكفاية للشخصية التي ظهروا بها. هم يستحقون الأفضل”.

وانتقد سولشاير جدولة المباريات وتساءل كيف يلعب ليفربول ومانشستر سيتي الثلاثاء في دوري الأبطال وتكون مباراتهما الأحد في الدوري، فيما لعب يونايتد الأربعاء وتكون مباراته السبت؟

وحرم مانشستر مستضيفه من استعادة الصدارة مؤقتاً ملحقاً به الخسارة الثالثة توالياً، ليتجمد رصيده عند 13 نقطة في المركز السادس، فيما وصل الفائز إلى النقطة العاشرة وبات في المركز الرابع عشر.