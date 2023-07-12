فولهام يرفض عرض الهلال للتعاقد مع ميتروفيتش

أكدت صحيفة "ذا أثلتيك" البريطانية أن الهلال السعودي قدم عرضاً للتعاقد مع المهاجم الدولي الصربي أليكساندر ميتروفيتش قابله فولهام بالرفض.

وقدم عملاق الدوري السعودي 30 مليون يورو لتخليص صاحب الـ 28 عاماً من العقد الذي يربطه بالنادي اللندني حالياً.

لكن فولهام رفض العرض كونه يتمسك بهدافه الأول الذي سجل 14 هدفاً في الدوري الإنجليزي الموسم المنصرم، كما صنع هدفين آخرين رغم إيقافه لـ 8 مباريات محلية جراء دفعه الحكم كريس كافاناه في المباراة التي خسرها فريقه أمام مانشستر يونايتد في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

ولا يمانع المهاجم الصربي الانتقال إلى السعودية بحسب الجريدة، ويأمل أن يتوصل الناديان لاتفاق مناسب خلال الأيام القادمة.

وانضم ميتروفيتش لفولهام في يناير من عام 2018 قادماً من نيوكاسل يونايتد على سبيل الإعارة في بادىء الأمر قبل أن يتم التعاقد معه بصفة رسمية بعد ذلك بـ 6 أشهر.

يذكر أن الهلال اقتنص النجمين البرتغالي روبن نيفيش من ولفرهامبتون، والسنغالي كاليدو كوليبالي من تشيلسي حتى الآن هذا الصيف.

كما بات على أعتاب اقتناص الصربي الآخر سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش من لاتسيو في صفقة تصل قيمتها لنحو 40 مليون يورو.