فونتي يلمح لرغبة رونالدو في العودة لريال مدريد

كشف جوزيه فونتي زميل كريستيانو رونالدو في المنتخب البرتغالي، أن "صاروخ ماديرا" لم يغلق الباب أمام إمكانية العودة لريال مدريد في المستقبل القريب.

ورحل رونالدو عن ريال صيف عام 2018، متجهاً صوب يوفنتوس، بعد مسيرة حافلة قضاها مع النادي الإسباني.

وقال فونتي في تصريحات صحفية عن مستقبل مواطنه: "من الواضح أن رونالدو يحب ريال مدريد وأنا أعلم ذلك، لأنه أحد أكبر أندية العالم إن لم يكن الأكبر".

وأضاف مدافع ليل: "ترك خلفه العديد من الصداقات والعلاقات المميزة هناك، لذلك هو يترك الباب مفتوحاً باستمرار للعودة، ولن أتفاجأ لو عاد مرة أخرى".

يذكر أن رونالدو مرتبط بعقد مع يوفنتوس يمتد حتى عام 2022، حيث سيبلغ عمره وقتها 37 عاماً، وهو ما قد يشير لصعوبة العودة لريال بعد نهاية عقده مع البيانكونيري.

وتأتي احتمالية محاولة ريال لضم الدولي البرتغالي مرة أخرى، على عكس ما يثار مؤخراً بمختلف الصحف الإسبانية، حول استهداف زين الدين زيدان مدرب الفريق عناصر أصغر سناً مثل إيرلينغ هالاند وكيليان مبابي.