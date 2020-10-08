فونت: لا أريد نيمار في برشلونة

لا يرحب فيكتور فونت، مرشح رئاسة نادي برشلونة بعودة نيمار دا سيلفا من جديد في الفترة القادمة.

وارتبط البارسا بالسعي للتعاقد مع البرازيلي من باريس سان جيرمان من جديد، لكنه لم ينجح في ذلك بعد رحيل اللاعب صيف عام 2017.

وقال فونت في تصريحات لبرنامج "إل ترانزيستور" الإسباني عن فكرة عودة نيمار: ”لا أرحب بفكرة عودته إلى برشلونة من جديد“.

وعن رحيل لويس سواريز إلى أتلتيكو مدريد هذا الصيف قال: ”لو كنت مسؤولاً لما سمحت برحيله، كنت سأتفاوض من أجل استمراره في الفريق”.

وبخصوص ليونيل ميسي قال: ”من الضروري أن يستمر ميسي في برشلونة وأن تبقى العلاقة بين الطرفين، سوق انتقالات برشلونة في الصيف وتعامل الإدارة معه كان درامياً بحق”.