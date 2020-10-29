فونت يستبعد التحالف مع لابورتا في انتخابات برشلونة

استبعد فيكتور فونت المرشح الرئاسي المحتمل في انتخابات برشلونة، تحالفه مع جوان لابورتا، رئيس النادي الأسبق، من أجل الدخول بقائمة واحدة في المعترك القادم.

وقال فونت في تصريحات لإذاعة "سير" الإسبانية، الخميس: "من المسبتعد تحالفي مع لابورتا خلال الانتخابات، حيث أن لكل مرشح قائمته الخاصة".

وألمح المرشح المحتمل إلى أنه سيستعين بتشافي هيرنانديز في منصب المدير الفني، إذا نجح في الفوز بالانتخابات، مفضلاً تأجيل ذلك لما بعد النتيجة النهائية.

يذكر أن انتخابات النادي الكتالوني ستقام خلال ديسمبر 2020 أو يناير 2021، مع توقعات بدخول أكثر من مرشح في الأيام القادمة.