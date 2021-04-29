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فونسيكا: مهمة صعبة لروما أمام مانشستر يونايتد

منشور 29 نيسان / أبريل 2021 - 10:05
باولو فونسيكا
باولو فونسيكا

يتطلع باولو فونسيكا مدرب روما إلى تحقيق نتيجة إيجابية في ذهاب نصف نهائي كأس الاتحاد الأوروبي وذلك عندما يلتقي اليوم نظيره مانشستر يونايتد.

بدأ المدير الفني البرتغالي مشواره التدريبي عام 2005 إذ خاض تجارب عدة مع عدد من الأندية البرتغالية أشهرها باسوش دي فيريرا وبورتو وبراغا.

ونال المدرب صاحب الـ 47 عاماً لقب أفضل مدرب في الدوري الأوكراني عام 2016 حينما درب شاختار دونيتسك وفاز معه بلقب الدوري والكأس ثلاث مرات متتالية إضافة إلى كأس السوبر.

2013 بورتو البرتغالي.
2015 براغا البرتغالي.
2016 لقب الدوري الأوكراني مع شاختار.
2017 أفضل مدرب في الدوري الأوكراني.

كلمات دالة:باولو فونسيكارومامانشستر يونايتدالدوري الأوروبي

Via SyndiGate.info


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