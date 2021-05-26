فياريال يظفر بلقب الدوري الأوروبي على حساب مان يونايتد

توج فياريال الإسباني بلقب الدوري الأوروبي عقب انتصاره على مانشستر يونايتد الإنجليزي بركلات الترجيح (11-10) بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بنتيجة 1-1.

وهو التتويج الرابع للمدرب أوناي إيمري في البطولة.

ونجح فريق الغواصة الصفراء من أول هجمة خطيرة أن يسكن الكرة في مرمى الحارس دافيد دي خيا بعد ركلة حرة من داني باريخو حوّلها جيرارد مورينو بقدمه في الدقيقة 29.

مانشستر يونايتد يفرض سيطرته على الشوط الثاني

وانتفض مانشستر يونايتد في الشوط الثاني، لكن عرضية أخرى وصلت إلى كارلوس باكا كادت أن تنهي آمال النادي الإنجليزي لولا رعونته في إنهائها.

وسيطر يونايتد على المباراة بصورة شبه كاملة وصنع عدة فرص عبر إيدينسون كافاني على وجه التحديد، إلى أن تمكن الأوروغوياني من إدراك التعادل في الدقيقة 55.

واصل مانشستر سيطرته بعد ذلك، فيما تراجع فياريال مكتفياً بدفاع قوي نجح في اختراقه النادي الأحمر في أكثر من مناسبة من دون التسجيل.

لجأ الفريقان إلى الشوطين الإضافيين وبدا الإجهاد واضحاً عليهما، وباستثناء فرصة وحيدة من ألبيرتو مورينو لم يظهر لا فياريال ولا مانشستر أمام المرمى، ليتم اللجوء إلى ركلات الترجيح.

فياريال يحسم ركلات الترجيح

11 ركلة سددها كل فريق، سُجلت جميعها بما في ذلك ركلة حارس فريق الغواصة الصفراء جيرونيمو رولي، حتى أضاع دي خيا الركلة الأخيرة لمانشستر يونايتد التي تصدى لها رولي ليمنح فياريال لقب الدوري الأوروبي لأول مرة.