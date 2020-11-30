فياريال يفرض التعادل على سوسييداد في الليغا

أوقف فياريال سلسلة انتصارات مستضيفه ريال سوسييداد في الليغا، بتعادل إيجابي (1-1)، في إطار المرحلة الـ 11.

على ملعب ريالي آرينا، تقدم الفريق الضيف في النتيجة مبكراً، وبعد مرور 6 دقائق من ركلة جزاء، سجلها المهاجم جيرارد مورينو.

وجاء هدف التعادل للباسكيين بنفس الطريقة في الدقيقة 33 عن طريق القائد ميكيل أويارزابال.

بهذا، فشل سوسييداد في مواصلة عزف نغمة الفوز بالليغا، للمرحلة السابعة على التوالي، لكنه حافظ على الصدارة برصيد 24 نقطة، ويبتعد بفارق نقطة وحيدة عن ملاحقه أتلتيكو مدريد، الذي يحمل مباراتين مؤجلتين في جعبته.

في المقابل، رفع فريق الغواصة الصفراء رصيده إلى 20 نقطة يحتل بها المركز الثالث.