فياريال يهزم آرسنال ويقترب من نهائي الدوري الأوروبي

تغلب فياريال الإسباني على ضيفه آرسنال الإنجليزي 2-1 في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي.

تقدم فياريال في الدقيقة الخامسة عن طريق مانو تريغيروس، قبل أن يضيف راوول آلبيول الهدف الثاني في الدقيقة 29.

وفي الدقيقة 73 سجل آرسنال هدفه الوحيد من ركلة جزاء نفذها نيكولاس بيبي بنجاح.

وأصبح فياريال بقيادة يوناي إيمري المدير الفني السابق لآرسنال وإشبيلية، قريباً من التأهل للمباراة النهائية، وذلك في حال تكرار فوزه في مباراة الإياب أو التعادل، في حين سيكون على آرسنال الفوز بأي نتيجة لحجز بطاقة الصعود للمباراة النهائية.

وتقام مباراة الإياب بين الفريقين في السادس من الشهر المقبل على ملعب الإمارات بالعاصمة الإنجليزية لندن.