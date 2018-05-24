فيتيل يسعى لإنهاء سيطرة هاميلتون

هاميلتون يستعيد عافيته بعد بداية متعثرة للموسم

يسعى الألماني سيباستيان فيتيل وفريقه فيراري لوقف مدّ بطل العالم البريطاني لويس هاميلتون في جائزة موناكو الكبرى المرحلة السادسة من بطولة العالم لسباقات فورميولا ون التي تقام الأحد القادم وعكس "الانقلاب" الذي قام به البريطاني في المرحلتين السابقتين.

ويخوض هاميلتون جائزة موناكو بعد فوزه في سباقين على التوالي في آذربيجان وإسبانيا، مما مكنه من انتزاع صدارة الترتيب العام للبطولة والابتعاد بفارق 17 نقطة عن فيتيل و37 عن زميله في مرسيدس الفنلندي فالتيري بوتاس.



وقال هاميلتون: "عملنا بجهد كفريق للوصول إلى هذا الموقع، لكننا ندرك صعوبة المهمة. ستكون المنافسة قوية وأنا متحمس".

وكان هاميلتون، بطل العالم أربع مرات، يتخلف عن فيتيل بفارق ست نقاط قبل انطلاق جائزة موناكو الموسم الماضي، وبرغم ذلك نجح في استعادة تقدمه ليتوج باللقب العالمي.

لذلك يتعين على الألماني بطل العالم أربع مرات أيضاً، الرد سريعاً، ضمن فترة عشرة أسابيع تقام فيها سبعة سباقات.

وحقق فريق فيراري بداية قوية مع تتويج فيتيل في أستراليا والبحرين، إلا أن النتائج تراجعت على نحوٍ كبير بعد ذلك، خصوصاً فيتيل الذي لم يصعد على منصة التتويج في السباقات الثلاثة الأخيرة.