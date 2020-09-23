فيدال: أريد الفوز بالدوري الإيطالي مع إنتر

أبدى آرتورو فيدال سعادته بالانضمام لإنتر ميلان قادماً من برشلونة بعد موسم كارثي خاصة السقوط المذل أمام بايرن ميونيخ في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بهدفين لثمانية.

وقال الدولي التشيلي في تصريحات نشرتها صحيفة «لا غازيتا ديلو سبورت» الإيطالية: "أسعى خلال الفترة المقبلة لتحقيق بطولات عديدة مع إنتر ميلان، وعلى رأسها لقب الدوري الإيطالي الغائب عن خزائن الفريق".

يذكر أن النيراتزوري حسم صفقة فيدال مقابل مليون يورو فقط بعدما خرج لاعب الوسط من حسابات المدرب الجديد رونالد كومان في برشلونة.