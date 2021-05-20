فيدال: لا يمكن الحكم على هالاند إلا بحضور الجماهير

علق لاعب وسط إنتر آرتورو فيدال على تألق إيرلينغ هالاند مع بوروسيا دورتموند ويقارن ما بين الموهبة الشابة النرويجية وأفضل الأسماء الهجومية على الصعيد العالمي في الوقت الراهن.

هالاند منذ ظهوره مع ريد بول سالزبورغ في دوري الأبطال الموسم الماضي وهو أحد أفضل اللاعبين بمركز رأس الحربة على صعيد التهديفي في القارة.

ماذا قال فيدال عن صعود هالاند وتألقه في الفترة الماضية؟

وعلق الدولي التشيلي لشبكة "تي إن تي" قائلاً: "هالاند لاعب جيد لكنه يلعب منذ عام فقط، لا يمكنك مقارنته مع (روميلو) لوكاكو، و(لاوتارو) مارتينيز، أو (كيليان) مبابي، هم في درجة أعلى منه.

"وفي درجة أعلى بكثير هناك (روبرت) ليفاندوفسكي و(لويس) سواريز، هذا الثنائي الأفضل في العالم لأن الجودة والحيوية التي يتمتعان بها رهيبة".

وواصل: "بالنسبة لي هالاند لم يلعب بعد أمام جمهور وأمام ملاعب ممتلئة، يجب أن تكون هدافاً في دوريك وتفوز بالبطولات، وقتها يمكنك المنافسة مع الأفضل حتى نعرف من هو الأفضل".

ماذا قدم هالاند الموسم الجاري مع بوروسيا دورتموند؟

نجح المهاجم النرويجي مؤخراً في قيادة فريقه للتتويج بلقب كأس ألمانيا على حساب لايبتزيغ، وهي بطولته الأولى في الكرة الألمانية.

في الإجمال، سجل 25 هدفاً في الدوري وثلاثة في الكأس وعشرة في دوري أبطال أوروبا، ليواصل مسيرته وأرقامه المذهلة.