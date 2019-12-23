فيدال يثير الغموض حول مستقبله مع برشلونة

تعمد لاعب وسط برشلونة آرتورو فيدال إثارة الجدل حول مستقبله مرة أخرى، وذلك برد "ضبابي" ح سؤال حول إمكانية رحيله عن كامب ناو الشهر المقبل.

واقترن اسم الدولي التشيلي بأكثر من نادٍ إيطالي في الآونة الأخيرة، وذلك بعد تصريحاته الشهيرة التي عبر خلالها عن استيائه من كثرة جلوسه على مقاعد البدلاء في البارسا.

وسبق لنجم بايرن ميونيخ ويوفنتوس السابق، أن استفاض في مدح أنتونيو كونتي مدربه السابق في يوفي، وهي التصريحات التي فسرتها وسائل الإعلام الإسبانية والإيطالية على أنها إشارة واضحة لرغبته في لم شمله مع المدير الفني الحالي لإنتر ميلان.

ولدى عودته إلى تشيلي لقضاء عطلة عيد الميلاد، سُئل صاحب الـ 32 عاماً عن مستقبله مع برشلونة وإمكانية انتقاله إلى إنتر، فأجاب في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية "هذا الملف مع وكيل أعمالي في الوقت الراهن، وعندما يعود إلى برشلونة سنرى ما سيحدث".

وأكد فيدال أنه لا يشعر بأي قلق على مستقبله، بقوله "لا داعي للقلق، أنا الآن في إجازتي، قمت بعملي على أكمل وجه، ووكيل أعمالي هو الشخص المسؤول عن ذلك (تأمين مستقبله)، أنا سعيد للغاية في برشلونة، لكن عندما أعود إلى التدريب سأرى آخر المستجدات".

في الوقت ذاته، أعرب عن أمله في البقاء في الملاعب الأوروبية لأطول فترة ممكنة، قائلاً "آمل في الاستمرار في أوروبا لفترة طويلة، خاصة وأني أصبحت على مقربة من هدفي الـ 100".

وعن كثرة جلوسه على مقاعد البدلاء في برشلونة، قال "لست الشخص الذي يتخذ هذا القرار، إنه المدرب، لكن الناس يرون كل شيء، وهذا يجعلني هادئاً وبطبيعة الحال سأعمل دائماً على استغلال كل فرصة تتاح لي، هذا ما أحبه وأملي أن أرفع الكؤوس التي تنتظرنا (نهاية الموسم)".