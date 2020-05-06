فيدال يرغب في الرحيل عن برشلونة

يرغب النجم أرتورو فيدال في الرحيل عن برشلونة خلال فترة الانتقالات القادمة بحثاً عن المشاركة بشكل أساسي مع فريق آخر الموسم القادم.

وقالت صحيفة «ماركا» الإسبانية، أن الدولي التشيلي هو اللاعب الوحيد في صفوف البارسا الذي يدفع من أجل الرحيل.

وأضافت أن أسماءً أخرى كنيلسون سيميدو وإيفان راكيتيتش ومارتن برايثوايت ترتبط بالانتقال إلى عدد من الأندية الأوروبية، إلا أنها جميعها تبدو غير مستعدة للمغادرة على عكس فيدال.

ولا يحظى النجم التشيلي بموقع أساسي في تشكيلة برشلونة منذ انضمامه قادماً من بايرن ميونيخ في أغسطس 2018، فيما شارك هذا الموسم في 31 مباراة بجميع البطولات دخل في معظمها كبديل، وسجل 6 أهداف وصنع 3 أهداف أخرى.