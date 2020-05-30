فيدرر أعلى الرياضيين دخلاً في العالم

صنفت مجلة "فوربز" الأميركية أمس الجمعة السويسري روجر فيدرر الرياضي الأعلى دخلاً في العالم، مع إيرادات سنوية تبلغ 106.3 ملايين دولار أميركي، ليصبح أول لاعب كرة مضرب يحتل صدارة هذه اللائحة منذ إطلاقها عام 1990.

وتقدم السويسري البالغ من العمر 38 عاماً، وحامل الرقم القياسي في عدد ألقاب غراند سلام (20)، من المركز الخامس في تصنيف «فوربز» لعام 2019، إلى الصدارة في العام الحالي.

وأشارت المجلة إلى أن إيرادات فيدرر قبل اقتطاع الضرائب، بلغت 6.3 ملايين دولار من الجوائز المالية من الدورات، و100 مليون من عقود الرعاية والتسويق.

وبات فيدرر ثاني رياضي لا يزال ناشطاً، يجمع 100 مليون دولار من عقود الرعاية في عام واحد، بعد أسطورة الغولف الأميركي تايغر وودز.

ونقلت المجلة عن أستاذ اقتصاد الرياضة في جامعة كاليفورنيا ديفيد كارتر قوله أن العلامة التجارية لفيدرر «أصلية، ولهذا يقوم القادرون على تحمل كلفة الارتباط به (تسويقياً)، بالمفاخرة بذلك».

وتقدم فيدرر في التصنيف الجديد على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس، الذي بلغ مجموع إيراداته 105 ملايين دولار.

لكن على عكس فيدرر، يحصل رونالدو على غالبية مدخوله من العقد الذي يربطه بناديه، والذي قدرته فوربز بنحو 60 مليون دولار.

أما الثالث، فكان نجم كرة قدم أيضاً، وهو الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة، مع 104 ملايين.

وحل رابعاً البرازيلي نيمار مهاجم باريس سان جيرمان (95.5 مليون دولار)، وخامساً لوبرون جيمس لاعب لوس أنجيليس ليكرز المشارك في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (88.2 مليون دولار).

وكانت اليابانية ناومي أوساكا، المصنفة الأولى عالمياً سابقاً في كرة المضرب، الأولى بين الرياضيات مع 37.4 ملايين دولار، وهي تحتل المركز التاسع والعشرين في التصنيف.