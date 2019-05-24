فيدرر في رولان غاروس بعد غياب 4 أعوام

عاد أسطورة كرة التنس السويسري روجر فيدرر، للأراضي الترابية في ملاعب رولان غاروس، للمشاركة في ثاني البطولات الأربع الكبرى (غراند سلام) في الموسم، بعد غياب دام أربع سنوات.

ولم يخض صاحب الـ 37 عاماً أي بطولة على الأراضي الترابية في السنوات الثلاث الأخيرة، قبل أن يقرر العودة هذا الموسم، منذ أسبوعين خلال بطولة مدريد، التي غادرها من ربع النهائي.

وعاد النجم إلى ملاعب رولان غاروس، بعد تعمد غيابه عن بطولات الملاعب الترابية بسبب تقدمه في السنّ، وتضاؤل فرصه بالتتويج أو الذهاب بعيداً، مع هيمنة واضحة في المسابقات الأخيرة، للنجم الإسباني رافاييل نادال.

ويلجأ فيدرر إلى الراحة أيضاً والابتعاد عن البطولة، كونها تسبق منافسات الملاعب العشبية، التي تختتم ببطولة ويمبلدون، ثالثة مسابقات غراند سلام، والمفضلة لدى اللاعب، الذي سيكتب سطراً جديداً بعد عودته، في ظل غياب شبح الإصابات عنه منذ فترة طويلة.

وكان الظهور الأخير لفيدرر على الملاعب الباريسية في نسخة عام 2015، التي بلغ فيها دور الثمانية، قبل أن يخسر على يد مواطنه ستانيسلاس فافرينكا، الذي توج في النهاية بلقب البطولة.